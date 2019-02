Worum es beim Fasten wirklich geht

Mellendorf. Mama will abnehmen und auch Papa sollte etwas schlanker werden. Deshalb fasten sie: Sie essen weniger. Vielleicht verzichten sie auf Fleisch und auf Alkohol, oder auf Süßes. Das machen viele Christen so – immer in den sieben Wochen vor Ostern. Aber geht es beim Fasten wirklich nur darum, weniger zu essen? Darüber reden die Kinder im Kindergottesdienst (KiGo) am kommenden Sonntag, 24. Februar. Sie hören auch die Geschichte von Jesus, der 40 Tage allein in der Wüste war und gefastet hat. Warum? Das lernen die KiGo-Kinder. Anschließend malen sie bunte Bilder. Treffpunkt ist um kurz vor 10 Uhr in der evangelischen Kirche Mellendorf. Von dort ziehen die Kinder mit der KiGo-Laterne und dem Betreuerteam ins Gemeindehaus. Alle Kinder sind herzlich willkommen.