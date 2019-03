Kindergottesdienst

Mellendorf. Beim Kindergottesdienst (KiGo) am kommenden Sonntag, 24. März, in Mellendorf spielt auch die Raupe Nimmersatt mit. Denn vier Wochen vor Ostern geht es thematisch schon mal um die Auferstehung Jesu. So wie die Raupe sich in ihrem Kokon zum Schmetterling verwandelt und aus der Dunkelheit ans Licht gelangt, so überwinden die Jünger ihre Angst und Traurigkeit durch die Auferstehung Jesu. Das lernen die Kinder im KiGo. Anschließend basteln sie aus Krepp-Papier bunte Schmetterlinge. Treffpunkt ist um kurz vor 10 Uhr in der evangelischen Kirche Mellendorf. Von dort ziehen die Kinder mit der KiGo-Laterne und dem Betreuer-Team ins Gemeindehaus. Alle Kinder sind herzlich willkommen.