Kindergottesdienst

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf lädt am Sonntag, 31. März, von 10 bis 12 Uhr zum Kindergottesdienst ins Gemeindehaus, Am Kummerberg 4a, ein. Kinder im Alter ab fünf Jahre und bis zur dritten Klasse sind ganz herzlich willkommen. Unter dem Motto „Jesus, wir gehen mit dir“ werden die Kinder in verschiedenen Stationen die Passionsgeschichte von Jesus mit allen Sinnen erleben. Sie werden Wege wagen, die sie bisher vielleicht noch nicht gegangen sind. Sie werden sich auf den Weg zum Osterfest machen... genauso wie es Jesus mit seinen Jüngern auch getan hat. Für Eltern, die gerne um 9.30 Uhr in den Gottesdienst in die Kirche gehen möchten, bietet die Kirchengemeinde ab kurz vor 9.30 Uhr eine „Willkommensphase“ für Kinder an, bevor um 10 Uhr dann der Kindergottesdienst für alle gemeinsam startet.