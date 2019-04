Kindergottesdienst

Mellendorf. Zuerst ist es nur ein winziges Samenkorn. Dann bricht ein zarter grüner Keimling daraus hervor. Er wächst und wächst und blüht zu einer wundervollen Blume auf. Um dieses Sinnbild für den Frühling dreht sich der Kindergottesdienst (KiGo) am kommenden Sonntag, 28. April, in Mellendorf. Denn auch am Sonntag nach Ostern kann das Samenkorn helfen, die Auferstehung Jesu besser zu verstehen. Treffpunkt ist um kurz vor 10 Uhr im Gemeindehaus neben der evangelischen Kirche Mellendorf. Alle Kinder sind herzlich willkommen.