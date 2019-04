Kindergottesdienst

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf lädt am Sonntag, 28. April, von 10 bis 12 Uhr zum Kindergottesdienst ins Gemeindehaus, Am Kummerberg 4a, ein. Kinder im Alter ab fünf Jahre und bis zur dritten Klasse sind ganz herzlich willkommen. Unter dem Motto „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen", werden wir mit den Kindern eine spannende Geschichte erleben, die helfen kann, mutig etwas zu wagen und sich was zuzutrauen. Mit Gott ist nämlich vieles möglich und das hat auch einer, dem es nicht gut ging, erlebt. Einer, der traurig war und wieder fröhlich wurde. Für Eltern, die gerne um 9.30 Uhr in den Gottesdienst in die Kirche gehen möchten, bietet die Kirchengemeinde ab kurz vor 9.30 Uhr eine „Willkommensphase“ für Kinder an, bevor um 10 Uhr dann der Kindergottesdienst für alle gemeinsam startet.