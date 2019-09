Kindergottesdienst

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis lädt alle Kinder im Alter ab fünf Jahren bis zur dritten Klasse ganz herzlich zu einem Kindergottesdienst am Sonntag, 22. September, von 10 bis 12 Uhr in Gemeindehaus der St. Michaeliskirche, Am Kummerberg 4a. ein. Unter dem Motto „Achtung: Gottes Engel!“ erforschen die Kinder was Engel tun, wer sie schickt und wo von ihnen erzählt wird. Für Frühaufsteherkinder gibt es das Angebot, bereits vor 9.30 Uhr kommen zu können.