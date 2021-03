Kindergottesdienst

Mellendorf. Zu Ostern bietet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Georg in Mellendorf in diesem Jahr einen feierlichen Online-Kindergottesdienst (Kigo) an. Darin erzählt Melanie Preuschoff vom Kigo-Team die klassische Ostergeschichte in wunderschönen Bildern. „Ich verbinde die Geschichte mit dem Thema Verwandlung“, sagt sie. Es wird also spannend, denn es kommen ein Regenbogen, eine Raupe und bunte Farben vor. Abrufbar ist das Kigo-Video ab Ostersonntag auf der Homepage der Kirchengemeinde www.kirche-mellendorf.de unter „7 WOCHEN MIT“.