Kindergottesdienst

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis lädt alle Kinder ab fünf Jahren zu einem Kindergottesdienst am Sonntag, 26. August, von 10 bis 12 Uhr in das Gemeindehaus, Am Kummerberg 4 a, ein. Unter dem Motto „Ich wär so gern dein Freund“ soll gemeinsam über Freundschaften nachgedacht werden. Eine besondere biblische Geschichte wird dabei im Mittelpunkt stehen. Kreative Angebote können die Kinder wählen und mit viel Spaß und Freude dabei sein.