Alles rund um die Wüste

Mellendorf. Puh, dieser Sommer ist wirklich heiß und sehr, sehr trocken! So trocken, dass so mancher Rasen der Wedemark wie eine Mini-Wüste aussieht. Auch im nächsten Mellendorfer Kindergottesdienst (KiGo) am kommenden Sonntag, 2. September, dreht sich alles um die Wüste: Steine gibt es da, Sanddünen, Beduinen und Kamele. Doch wenn es mal regnet, verwandelt die Wüste sich blitzartig in einen Blütenteppich. Die Wüste ist also auch ein Ort der Veränderung, der Chancen. So kommt Jesus gestärkt und voller Zuversicht aus der Wüste zurück. Die KiGo-Kinder setzen diesen Gedanken praktisch um: Sie malen auf einem leeren Blatt Papier ein fröhliches Bild voller Farben und Leben. Los geht es am kommenden Sonntag um kurz vor 10 Uhr. Dann treffen sich die Kinder und das KiGo-Team in der evangelischen Kirche in Mellendorf – die ersten Sitzreihen sind für sie reserviert.