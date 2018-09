Kindergottesdienst

Mellendorf. „Dankeschön“: Was KiGo-Kinder darüber denken. Darum machen sich die Kinder im nächsten Mellendorfer Kindergottesdienst (KiGo) am kommenden Sonntag, 23. September, Gedanken. Hintergrund ist die biblische Geschichte von den zehn Aussätzigen: Obwohl Jesus alle geheilt hatte, bedankte sich nur einer dafür. Dabei ist Dankbarkeit ein ganz einfaches Mittel, um das eigene Leben schöner zu machen – lernen die KiGo-Kinder. Sie treffen sich am kommenden Sonntag um kurz vor 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Mellendorf. Das KiGo-Team freut sich auf viele Kinder.