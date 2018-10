Kindergottesdienst

Mellendorf. Sehen, Staunen und Danken: Das können erste Schritte zum Bewahren der Schöpfung, also der Umwelt sein. Mit diesem Gedanken beschäftigen sich die Kinder im nächsten Mellendorfer Kindergottesdienst (KiGo) am kommenden Sonntag, 21. Oktober. Geplant ist ein Rollenspiel: Kinder schlüpfen in Tierrollen. Danach folgt eine Mal- und Bastelrunde. Denn auch einen Sonntag nach dem Erntedankfest lohnt es sich, Gedanken über das Bewahren von Gottes Schöpfung und guter Ernten zu machen. In diesem Sinn treffen sich die KiGo-Kinder am am kommenden Sonntag um kurz vor 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Mellendorf. Das KiGo-Team freut sich schon darauf.