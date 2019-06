Kindergottesdienst für Kinder von fünf bis zwölf Jahren

Mellendorf. Am kommenden Sonntag findet der letzte Kindergottesdienst vor der Sommerpause in Mellendorf statt. Es dreht sich alles um ein altes Mühlrad, einen schrecklichen Streit und was zusammenhalten bewirken kann. Gemeinsam wollen die Teilnehmer etwas Großes, Buntes, Rundes bauen, leimen, schrauben und bemalen. Na gespannt? Dann einfach am Sonntag, 30. Juni, um 9.50 Uhr in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche Mellendorf kommen. Nach einem kurzen Besuch in der „großen“ Kirche ziehen sich die Teilnehmer zum Singen, Erzählen und Basteln ins Brunnenzimmer zurück, wo alle gegen 11.30 Uhr den Kindergottesdienst mit einem Segen und dem Abschlusslied beenden.