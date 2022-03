Kinderimpfen in der MZW-Halle

Termine am 6. und 27. März buchbar

Bissendorf. Ein weiteres Impfangebot für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es an den Sonntagen, 6. und 27. März, in den Nebenräumen der Mehrzweckhalle. Termine für die Aktion sind im Impfportal Niedersachsen buchbar. Impfdosen für 100 Kinder stellt die Region Hannover am ersten und letzten Sonntag im März zur Verfügung. In der Jugendhalle verabreichen dann ein mobiles Impfteam mit einem Arzt die speziell auf Kinder abgestimmten Impfdosen. Unter www.impfportal-niedersachsen.de sind Termine buchbar. Das Kinderimpfen in der Wedemark läuft von 10 bis 17 Uhr. Eine parallele Impfung von Erwachsenen ist an diesem Tag nicht möglich. Das Impfteam werden nur den Impfstoff für Kinder vorrätig haben, es können ausschließlich Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft werden. Mitzubringen sind neben Impfpass und Personalausweis der vollständig ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen zur COVID-19-Impfung. Die Formulare hierfür sowie den Aufklärungsbogen zur Impfung gibt es unter diesem Link: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Impfun... 19/Aufklaerungsbogen-Tab.html.