Kinderkino in St. Michaelis

Bissendorf. Am Freitag, 29. März, heißt es vorerst zum letzten Mal „Film ab!“ beim Kinderkino im Gemeindehaus der St. Michaelis-Kirchengemeinde. „Jetzt freuen wir uns darauf, zum Abschluss alle Kinder ab sechs Jahren nochmals beim Wunschfilmabend willkommen zu heißen“, erklären Louisa Buck, Katharina Böer und Katrin Möhlecke. Der Wunschfilmabend wird dann auch etwas ganz Besonderes sein: Zur Auswahl stehen drei Filme und das Publikum stimmt nach einer kleinen Vorstellungsrunde ab, welcher Streifen gezeigt wird.

Ab 17 Uhr öffnet der Kinokiosk, sodass sich die jungen Kinogänger auch diesmal wieder mit frischem Popcorn, bunten Tüten und Limo für den elternfreien Filmgenuss versorgen können. Die Vorführung beginnt pünktlich um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Im Anschluss freut sich das Kinderkino-Team darauf, mit allen abholenden Eltern und Kinofreunden auf die erste erfolgreiche Spielzeit anzustoßen. „Wir möchten uns bei allen spontanen Helfern bedanken, die uns mit ihrer Tatkraft unterstützt haben, bei den Eltern unserer jungen Besucher für das tolle Feedback und für das Vertrauen der Kirchengemeinde in unser Projekt,“ bekräftigt Katrin Möhlecke. „Die Kinder in ihrer Selbstständigkeit zur erleben und während der Vorführung in die vielen fröhlichen Gesichter zu blicken, war unser absolutes Highlight“, meint Katharina Böer rückblickend und Louisa Buck verrät: „Im Herbst starten wir aufs Neue mit einem bunten, pädagogisch wertvollen Filmangebot für unsere mittlerweile so treuen Kinobesucher.“