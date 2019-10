Kinderkino in St. Michaelis

Bissendorf. Zu Beginn der gemütlichen Jahreszeit heißt es im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf wieder: „Film ab!“. Das Kinderkino-Team der Gemeinde startet in die zweite Spielzeit und zeigt von Oktober bis März Kinderfilmklassiker und aktuelle Streifen für Kinder ab sechs Jahren. Zum Einlass um 17.10 Uhr warten auf die Kinder der gute Geruch von frischem Popcorn, ein Kinokiosk für Süßes und Getränke – und eine elternfreie Zeit. Daher ist es wichtig, dass Eltern überlegen, ob ihre Kinder die Filmspannung ohne ihre Anwesenheit schon aushalten können. Dafür werden die Filme im Gemeindehaus per Aushang vorher angekündigt und mit einer jeweiligen Filmbeschreibung über Inhalt, FSK-Altersempfehlung und Filmlänge informiert.

Die Vorführungen beginnen pünktlich um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Los geht es am 25. Oktober mit einem Gespenster-Abenteuer auf Burg Eulenstein. Weitere Filme laufen am 29. November, 20. Dezember, 17. Januar, 14.Februar und 13. März. Das Kinderkino-Team freut sich auf alle kleinen Kinofans und spannende Kinoabende. Weitere Informationen gibt es unter www.kirche-bissendorf.de/kinderkino.html.