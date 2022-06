Kinderkirche in St. Michaelis

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf lädt alle fünf- bis neunjährigen Kinder herzlich zu einer kunterbunten Kinderkirche am Sonnabend, 25. Juni von 10 bis 12.45 Uhr ein. Unter dem Motto: "Eine kleine Reise durch die Bibel" können die Kinder Geschichten erleben, kreativ sein, miteinander singen und spielen und zum Abschluss des gemeinsamen Vormittages einen Imbiss genießen. Die Kinderkirche beginnt um 10 Uhr in der St. Michaelis Kirche und endet um 12.45 Uhr am Gemeindehaus, Am Kummerberg 4a. Damit die Kinderkirche pünktlich um 10 Uhr starten kann sollten die Kinder etwas früher da sein.

Anmeldungen sind nicht notwendig. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung auch unter: www.kirche-bissendorf.de/kinderkirche.html