Kinderkönigsschießen für Resser Kinder

Resse. Die Schützenjugend Resse, unter der Leitung von Schießsport-Trainerin Waltraud Pluschke, lädt alle Resser Kinder von sechs bis elf Jahren am Donnerstag, 4. Juli, zum Kinderkönigsschießen ein. Der Wettkampf wird mit der Lichtpunktanlage ausgetragen und findet ab 18 Uhr, Meldeschluss ist 19 Uhr, in den Vereinsräumen des Schützenvereins Resse an der Osterbergstraße 12 statt. Unter fachkundiger Einweisung in den Schießsport wird es ein großer Spaß sein, sein Können in dieser sportlichen Disziplin auszuprobieren. Dem Sieger oder Siegerin winkt ein „königlicher Pokal“, der am Sonnabend, 24. August, feierlich, während der Proklamation der Schützenkönige 2019, überreicht wird. Wer also Kinderkönig werden möchte oder mal in den Schießsport hineinschnuppern möchte ist am 4. Juli herzlich willkommen. Eine formlose Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten ist mitzubringen. Nähere Infos unter www.schuetzenverein-resse.de.