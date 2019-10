Kinderkunstführung und Finissage

Bissendorf. Die aktuelle Ausstellung von Anna Arnskötter – Im Verborgenen – Skulptur und Grafik – endet am 20. Oktober. Der imago Kunstverein Wedemark und die Künstlerin laden herzlich ein zur Finissage am Sonntag, 20. Oktober, von 15.30 bis 17 Uhr vorbeizuschauen. Der Eintritt ist frei. Um 14 Uhr beginnt bereits die Kinderkunstführung, zu der imago Vorschul- und Grundschulkinder herzlich einlädt. Auch dieses mal schauen die Kleinen gemeinsam mit der Museumspädagogin Anikó Dworok die ausgestellten Arbeiten an, setzen sich mit den Kunstwerken auseinander, werden dann selbst kreativ und gestalten ein eigenes Bild oder Objekt. Die Teilnahme ist kostenfrei.