Kinderturnen

Scherenbostel. Die SSG Scherenbostel bietet Sport, Spiel und Spaß in der Gruppe Kinderturnen (Fünf- bis Achtjährige) mittwochs in der Zeit von 17 bis 18 Uhr in der Turnhalle in Scherenbostel an. Die Gruppe sucht dringend Verstärkung. Wer gerne dabei sein möchte, kann in dieser Zeit zu einem Monatsbeitrag von 1,50 Euro mitmachen. Für weitere Information ist die Übungsleiterin Svenja Behrens unter der Telefonnummer (01 73) 5 93 53 97 zu erreichen.