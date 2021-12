Kinderworkshop bei Imago

Bissendorf. Die aktuelle Ausstellung Rot-Variation des hannoverschen Künstlers Bernhard Kock endet am 19. Dezember. Der Imago Kunstverein Wedemark lädt herzlich ein, zur Finissage von 15.30 bis 17 Uhr vorbeizuschauen. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2-G-Regel.

Von 14 bis 15.30 Uhr findet ein Kinderworkshop statt, zu dem Imago Vorschul- und Grundschulkinder herzlich einlädt. Die Kleinen schauen sich gemeinsam mit dem Künstler die ausgestellten Arbeiten an, werden dann selbst kreativ und gestalten ein eigenes Bild. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es sind noch Plätze frei. Anmeldung bis Mittwoch, 15. Dezember, per E-Mail an info@imago-kunstverein.de.