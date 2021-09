Kinderyoga im Pfarrhaus

Mellendorf. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und wissen meistens intuitiv, was ihnen gut tut. Anders als Erwachsene üben sie nicht während einer Yogastunde, sondern machen einfach unbefangen mit und haben viel Freude am Erforschen der vielfältigen Bewegungen und Haltungen. Kinderyoga ist für sie ein Abenteuer. Die Übungen (Asanas genannt) werden in spannende und entspannende Geschichten oder Alltagsthemen eingebettet und spielerisch umgesetzt. Es werden dabei Musikinstrumente wie Koshi, Klangschale oder Kalimba eingesetzt und auch entspannende Kinderyoga-Lieder gehört. Eine Traumreise oder eine Massage folgt als Entspannungsteil und rundet die Stunde ab.

Yoga unterstützt die Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeitsentwicklung und hilft ihnen dabei, die vielfältigen Anforderungen in der heutigen Zeit zu bewältigen. Beim Kinderyoga werden unter anderem Motorik, Gleichgewicht und Koordination, Körperwahrnehmung,

Ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen, Selbstvertrauen, Fantasie und Kreativität,

Achtsamer Umgang, sowie Mitgefühl mit sich selbst und anderen Kindern gefödert.

Silviya Terziyska hat ihre Ausbildung bei WAY - Europäische zertifizierte Akademie für Yoga in Wiesbaden absolviert. Die Kurse finden im Sonnenzimmer des evangelischen Pfarrhauses, Wedemarkstraße 28 in Mellendorf für zwei Altersstufen statt: Kindergartenkinder (vier bis sechs Jahre) Montag oder Donnerstag 15.30 bis 16.15 Uhr,

Grundschulkinder (sieben bis neun Jahre) Montag oder Donnerstag 16.30 bis 17.30 Uhr; ein Einstieg ist jederzeit möglich. Weitere Infos oder Anmeldungen unter info@kinderyogasilvi.de oder www.kinderyogasilvi.de.