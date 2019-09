Kino im Rathaus – Turteltauben

Uni-Filmprojekt aus Bayreuth wurde in der Wedemark gedreht

Wedemark. Ein ganz besonderes Beispiel für Kooperation, Freude am Schaffen und dem Ideenreichtum junger Leute präsentiert die Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark im Rathaus in Mellendorf. Am Sonnabend, 14. September, wird um 19 Uhr im Rathausfoyer der Film „Turteltauben“ gezeigt.Der Film wurde in der Wedemark, im Resser Moor gedreht. Er ist das Ergebnis eines Projektes an der Universität Bayreuth. Die besondere Naturlandschaft in der Gemeinde hat den Regisseur und Mitproduzenten, Leonard Lücke, während der Besuche bei seiner Großmutter in der Wedemark so tief berührt, dass er mit Kommilitonen zum Filmen hierher zurückkehrte.Unter anderem mit Mitteln der Kulturförderung der Gemeinde Wedemark wurde der zwölfminütige Film realisiert, im Herbst 2018 fertiggestellt und mittlerweile auf verschiedenen Festivals gezeigt. Zur kostenlosen Vorführung im Rathaus ist die gesamte Mannschaft von Regie, Technik sowie Produzenten eingeladen. Die abgeschiedene Wildnis eines sommerlichen Hochlandmoors: David und Lara sind in ihrer Beziehung an einem Punkt angelangt, an dem sie aufs Neue lernen müssen Gefühle für einander zuzulassen. Zur selben Zeit durchleben Jimmy und Anna den Zauber der ersten Liebe.