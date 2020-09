Kinoabend im Bürgerhaus

Film über die Lebenswirklichkeit junger Ostdeutscher

Bissendorf. Am Sonntag, 4. Oktober, wird um18 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf der Coming-of-Age-Film „Sonnenallee“ von 1999 über die Lebenswirklichkeit junger Ostdeutscher in den 70er und 80er Jahren gezeigt.Während die Wessis sich ihre Ost-Nachbarn von Aussichtsplattformen angucken, versuchen die Bewohner des östlichen Abschnitts der Sonnenallee, ein halbwegs normales Leben zu führen. Michael Ehrenreich (gespielt von Alexander Scheer), 17 Jahre alt, Micha genannt, und sein bester Freund Mario (Alexander Beyer) wohnen am kürzeren Ende der Sonnenallee, direkt am Grenzübergang zwischen West- und Ost-Berlin. Wie die anderen Jungs aus der Clique stehen sie kurz vor dem Abitur und üben sicheifrig in Alltagsrebellion, der sie mit verbotener Rock- und Popmusik oder originalen US-Jeans Ausdruck verleihen. Zwischen Mädchen, West-Musik und der anstehenden Wehrzeit bei der NVA versuchen die Jungs ihren Weg zu finden.Öfter zu Besuch aus dem Westen kommt Michas Onkel Heinz (Ignaz Kirchner), der dabei zahlreiche Dinge über die Grenze schmuggelt, allerdings zur Verzweiflung seiner Ostverwandtschaft eher nutzlose Sachen. Dank einem gefundene BRD-Ausweis spielt Mutter Ehrenreich (Katharina Thalbach) unterdessen insgeheim mit dem Gedanken, aus der DDR zu flüchten.Auf Grund der Coronamaßnahmen ist bei Interesse zwingend eine Anmeldung erforderlich unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de. Es gelten ansonsten die üblichen Coronaregeln gemäß der AHA-Formel: Abstand halten; Hygiene-Maßnahmen beachten; In die Ellenbeuge husten beziehungsweise niesen, regelmäßige Handhygiene mittels gründlichem Waschen oder Desinfizieren; Alltagsmaske tragen. Die Mund-Nase-Masken müssen bis zum Einnehmen der Plätze getragen werden, der Abstand zwischen den einzelnen Sitzplätzen beträgt immer mindestens 1,5 Meter.