Kirchengemeinde sagt Neujahrsempfang ab

Brelingen. Die Kirchengemeinde Brelingen hat sich entschieden, ihren für den 9. Januar geplanten Neujahrsempfang mit Blick auf die Corona-Situation abzusagen. Der Empfang sollte im Anschluss an den Gottesdienst stattfinden. Der Sonntagsgottesdienst findet aber unabhängig davon statt und beginnt um 10 Uhr unter 2-G-Regeln mit Maske und Impfnachweis in der Brelinger Kirche. Es wird der erste Gottesdienst sein, den die im Herbst in ihr Amt eingeführte Lektorin Silke Helms halten wird.