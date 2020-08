Kirchenvorstand Brelingen vergrößert sich

Brelingen. Bereits im Mai dieses Jahres wurde mit Heinrich-Wilhelm Hemme aus Ibsingen ein weiteres Mitglied in den Brelinger Kirchenvorstand berufen. In einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag, 6. September, um 10 Uhr er nun auch offiziell in sein Amt als Kirchenvorsteher in der St.-Martini-Kirche in Brelingen eingeführt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zum Empfang ein – natürlich unter Corona-Bedingungen.