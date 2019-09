Kirchenvorstand tagt

Brelingen/Oegenbostel (elr). Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde St. Martini Brelingen tritt zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Oegenbostel zusammen. Die Tagung findet im ersten Teil als öffentliche Sitzung statt. Dann haben Einwohner aus der Kirchengemeinde, zu der die Dörfer Oegenbostel sowie Brelingen und Negenborn gehören, Gelegenheit, Anfragen an den Kirchenvorstand zu stellen oder Anregungen zu geben. Da im Brelinger Kirchenvorstand noch zwei Plätze mit berufenen Mitgliedern besetzt werden können, besteht für Interessierte auch die Gelegenheit, sich über die Arbeit des Kirchenvorstandes zu informieren.