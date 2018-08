Kirchenvorstand tagt jetzt später

Brelingen. Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Brelingen tritt zu seinen monatlich stattfindenden Sitzungen künftig eine halbe Stunde später als bisher zusammen. Die Sitzungen, die in der Regel am dritten Donnerstag eines Monats im Gemeindesaal in Brelingen stattfinden, beginnen künftig um 20 Uhr. Zum Auftakt einer jeden Sitzung findet ein öffentlicher Teil statt, in dem Einwohner aus Brelingen, Negenborn und Oegenbostel die Möglichkeit haben, Anfragen an den Kirchenvorstand zu richten oder Anregungen zu geben. Die nächste Sitzung findet am kommenden Donnerstag, 16. August, ab 20 Uhr statt.