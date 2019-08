Kirchenvorstand tagt nicht öffentlich

Brelingen. Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde St. Martini Brelingen tritt üblicherweise an jedem dritten Donnerstag eines Monats zu einer Sitzung zusammen, die gewöhnlich mit einem öffentlichen Teil beginnt. Dann haben Bürger aus der Kirchengemeinde Gelegenheit, Anfragen an den Kirchenvorstand zu richten oder Anregungen zu geben. Die August-Sitzung findet ausnahmsweise als nichtöffentliche Sitzung nicht in Brelingen statt. Die Sitzung im September wird voraussichtlich im Feuerwehrhaus in Oegenbostel sein und am Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr wieder mit einem öffentlichen Teil beginnen.