Festgottesdienst bei Heilig Geist

Schwarmstedt. Vor etwas mehr als 60 Jahren, am 23. Juli 1961, wurde in Schwarmstedt am Alten Heuweg die neugebaute katholische Kirche Heilig Geist durch den damaligen Weihbischof Heinrich Pachowiak feierlich geweiht. Aus diesem Anlass feiert die katholische Gemeinde in Schwarmstedt am Sonntag, 05.09.2021, um 15 Uhr einen Open-Air-Festgottesdienst zum Kirchweihjubiläum auf dem Pfarrgrundstück vor der Kirche. Musikalisch wird die Messe durch Marius Minke und Andreas Bilo festlich gestaltet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings besteht Maskenpflicht und Abstandsregel.Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Teilnehmer zu Kaffee, Kuchen, heißen Würstchen und Getränken eingeladen.