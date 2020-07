Klappstuhl-Gottesdienst

Brelingen. In geschlossenen Räumen darf immer noch nicht gesungen werden. Darum hat der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Brelingen entschieden, den Gottesdienst am kommenden Sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr unter freiem Himmel hinter dem Gemeindehaus zu feiern. Die Gemeinde wird dabei um Mithilfe gebeten: Wem es möglich ist, der bringe bitte seinen eigenen (Klapp)stuhl oder eine Picknickdecke mit. Für diejenigen, für die das nicht möglich ist, sind natürlich Stühle vorhanden. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Posaunenchor der Kirchengemeinde gestaltet. Bitte auch an einen Mund-Nasen-Schutz denken!