Klappstuhlkonzert

Elze. In der Pfarrscheune hinter der Kirche an der Wasserwerkstraße präsentiert imago am Freitag, 10. August, um 19 Uhr zum wiederholten Mal die Australierin Coby Grant (www.cobygrant.com). Coby bringt wunderbar romantische und peppige Stücke, erzählt sehr sympathisch über sich und ihre Musik und kommt einfach insgesamt total gut rüber. Der Eintritt ist wie immer frei, freiwillige Spenden zwischen „in den Hut“ sind sehr willkommen, Klappstühle sind mitzubringen. Alle Wedemärker sind sehr herzlich eingeladen.