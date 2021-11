Kleidersammlung

Resse. Traditionell sammelt die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse wie in jedem Jahr für die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Haushaltswäsche. Diese sollte möglichst in Plastikbeutel verpackt werden. Beutel gibt es noch in der Kirchengemeinde Resse zu den Büro-Öffnungszeiten. Die Sammlung findet von Montag, 15. November, bis Freitag, 19. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Abgabeort ist die Garage rechts neben dem Horthaus, Martin-Luther-Straße 10 in Resse.