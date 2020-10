Kleiderspenden gesucht

Kirchengemeinden sammeln Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien

Wedemark. Mehrere evangelische Gemeinden im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen führen gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung eine Kleidersammlung durch. Die gemeinnützige Organisation ermöglicht damit nationale und internationale Hilfe für Bedürftige. Benötigt werden gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jah-reszeit. Darüber hinaus können auch Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden. Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind für die Kleidersammlung nicht geeignet. Abgabemöglichkeiten finden sich an folgenden Sammelstellen: In Brelingen wird von Montag, 9. November, ab mittags, bis Mittwoch, 11. November, ein LKW-Anhänger der Kleiderstiftung auf dem Pfarrhof, Hauptstraße 33, abgestellt. Dorthin können Kleiderspenden gebracht werden. Ebenfalls vom 9. bis 11. November sammelt die Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen jeweils zwischen 9 und 12 Uhr in der Kirchenscheune in Elze.Die über 60 Jahre alte Hilfsorganisation bringt die Waren überwiegend in Sortierungen, die Mitglieder der Dachorganisation „FairWertung“ sind. In Helmstedt wird eben-falls sortiert und brauchbares an Bedürftige verteilt. Die Kleiderstiftung möchte so dazu beitragen, dass auch einkommensschwache Menschen ihre Würde wahren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Weitere Fragen beantwortet gerne die Deutsche Kleiderstiftung unter Telefon (0 53 51) 52 35 40 oder im Internet unter www.kleiderstiftung.de.