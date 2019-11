Kleiderspenden willkommen

Kirchengemeinden sammeln Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien

Region. Viele Menschen in Deutschland und international sind auf Kleiderspenden angewiesen. Mehrere evangelische Gemeinden im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen führen darum gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung eine Kleidersammlung durch. Die gemeinnützige Organisation ermöglicht damit Hilfe für Bedürftige.Benötigt werden gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jahreszeit. Darüber hinaus können auch Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden. Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind für die Kleidersammlung nicht geeignet. Abgabemöglichkeiten finden sich vom 25. bis 30. November an folgenden Sammelstellen: Engensen: Familie Wiekenberg, Wettmarer Straße 6 (jeweils 8 bis 18 Uhr); Isernhagen-Kirchhorst:; Hof Familie Schaper, Steller Straße 15 (jeweils 10 bis 17 Uhr); Resse: Gemeindehaus-Garage rechts, Martin-Luther-Straße 10 (nur bis 29. November, jeweils 9 bis 17 Uhr); Thönse: Familie Hennigs, Lange Reihe 4 (jeweils 8 bis 18 Uhr); Wettmar: Ehepaar Cramm, Schmiedestraße 16 (jeweils 8 bis 18 Uhr).Die Deutsche Kleiderstiftung sortiert Kleiderspenden und gibt sie an Kleiderkammern und soziale Einrichtungen national wie international weiter. Die Hilfsorganisation möchte so dazu beitragen, dass auch einkommensschwache Menschen ihre Würde wahren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Weitere Fragen beantwortet gerne die Deutsche Kleiderstiftung unter Telefon (0 53 51) 52 35 40 oder im Internet unter www.kleiderstiftung.de.