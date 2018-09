Kleine Hände – große Gedanken

Treff für begabte und wissbegierige KInder

Mellendorf. Der monatliche Treff für begabte und wissbegierige KInder im Alter von vier bis sechs Jahren zum Forschen und kreativem Arbeiten findet das nächste Mal am Montag, 17. September, von 16 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 statt. Der monatliche Treff für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren zum Experimentieren und Erforschen findet am MIttwoch, 19. September, von 16 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 statt. Philosophieren, Diskutieren und Spielen für Kinder von zehn bis zwölf Jahren bietet der Verein SeminarAktionsZentrum Wedemark in seinen Vereinsräumen am 19. Oktober von 16 bis 18 Uhr an. Anmeldungen für alle Termine bitte unter info@lernbegleitung-wedemark oder bei Elke Steinmetz unter Telefon (01 51) 58 13 47 23.