Workshop-Angebot für interessierte und begabte Kinder

Mellendorf/Scherenbostel. Kleine Hände – große Gedanken, das Workshop-Angebot für interessierte und begabte Kinder, bietet auch in 2019 wieder interessante Angebote: 22. Januar für Vier- bis Siebenjährige in der Tonwerkstatt des Mehrgenerationhause, Gilborn 6, von 16 bis 18 Uhr; 29. Januar für Acht- bis Zehnjährige in der Tonwerkstatt des Mehrgenerationhaus, Gilborn 6 von 16 bis 18 Uhr; 8. Februar für Zehn- bis Zwölfjährige: philosophieren und kreatives Arbeiten im Mehrgenerationhaus, Gilborn 6, von 15 bis 17 Uhr. Kosten für die Angebote haben sich nicht geändert: fünf Euro pro Kind/Termin.Elterngruppe: alle interessierten Eltern haben am Dienstag, 29. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr die Möglichkeit Fragen zu stellen oder sich einfach nur auszutauschen. Treffen ist im SeminarAktionsZentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Die Teilnahme, mit Anmeldung, ist kostenlos, um eine kleine Spende wird gebeten. Anmeldungen für alle Termine bitte unter: info@lernbegleitung-wedemark oder bei Elke Steinmetz unter Telefon (01 51) 58 13 47 23 ab 14 Uhr.