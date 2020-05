Kleinkind bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Anhänger erfasst Vierjährige und Kinderkarre beim Abbiegen

Mellendorf (awi). Der Lastwagenfahrer nahm die Kurve beim Rechtsabbiegen schon ganz weit, war mit der Zugmaschine auf der Gegenfahrbahn der Kaltenweider Straße, doch das letzte rechte Hinterrad seines Aufliegers geriet m Montagmorgen auf derKreuzung Kaltenweider Straße/Hartmannshof in Mellendorf dennoch auf den Gehweg und erfasste eine Vierjährige und die Kinderkarre, in der der einjährige Bruder des Mädchens saß. Die 35-jährige Mutter hatte ihren Sohn gerade noch aus der Karre nehmen können. Aber, dass der Lastwagen ihrer Tochter über den Fuß fuhr, konnte sie nicht mehr verhindern.„Nach bisherigen Erkenntnissen war die 35-jährige Mutter mit ihren beidenKindern, einem einjährigen Sohn, der in einem Kinderwagen saß, und einervierjährigen Tochter, um 10.30 Uhr auf dem rechten Gehweg an der Straße Hartmannshof inRichtung Kaltenweider Straße in Mellendorf unterwegs. Zeitgleich befuhr ein57-jähriger Bremerhavener mit seinem Sattelzug MAN die Straße Hartmannshof indie gleiche Richtung. An der Kreuzung, nachdem er die Vorfahrt beachtete, bog erRichtung Norden auf die Kaltenweider Straße ab. Dabei gerieten die Räder desAufliegers in der engen Kurve auf den Gehweg und erfassten das Mädchen und denKinderwagen. Unmittelbar vor der Kollision war es der Mutter gelungen, ihrenSohn aus dem Kinderwagen an sich zu nehmen", heißt es im Polizeibericht. Bei dem Unfall erlitt das Mädchen schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Mutter und der einjährige Sohn wurdenaugenscheinlich nicht verletzt, wurden aber mit einem Rettungswagen zuletztendlicher Abklärung ebenfalls in eine Klinik transportiert. Der 57-jährige Lkw-Fahrerstand unter Schock und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinikgebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der KreuzungsbereichHermann-Löns-Straße/Kaltenweider Straße/Hartmannshof bis 13.20 Uhr gesperrt.Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittetunter der Telefonnummer (05 11) 109-18 88 um Zeugenhinweise.