Klimawissenschaftler referiert

Handlungsoptionen für die Wedemark

Wedemark. Kippt das Klima oder können Bürger, Kommunen und Unternehmen noch etwas tun, um das 1.5 Grad-Ziel der Klimakonferenzen doch noch einzuhalten? Professor Gunter Seckmeyer vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Leibnitz Universität in Hannover gibt Antworten, am 14. Juni um 19 Uhr im Forum des Campus W in Mellendorf.Prof. Seckmeyer wird hierzu umfangreich aus seiner eigenen Forschungstätigkeit berichten, die sowohl das Klima in unserer Region umfasst als auch vielfältige Untersuchungen zum Beispiel in der Antarktis, die er mit seinem Forschungsteam durchgeführt hat. Er ist außerdem Mitglied des Rats der Klimaweisen der Region Hannover und berät die Region dabei, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.Der eigentliche Forschungsfokus des Wissenschaftlers liegt im Bereich Solarstrahlung und den Einfluss der Klimaerhitzung auf die Solarstrahlung. In seinem Vortrag in der Wedemark wird Professor Seckmeyer jedoch vor allem darüber sprechen, welche konkreten Maßnahmen Kommunen und Bürger treffen können, damit wir für uns und unsere Kinder ein gutes Klima erhalten können. Nach seinem Impulsvortrag wird es auch die Möglichkeit geben, mit Professor Seckmeyer in den Austausch zu kommen oder Fragen zu stellen. Der Vortrag des Wissenschaftlers wird organisiert von der Gemeinde Wedemark, den Parents4Future und der Genossenschaft Bürger.Energie.Wedemark. Anmeldungen sind nicht erforderlich, jedoch ist die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.