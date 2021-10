Klönnachmittag

Berkhof. Der Verein Schöner Leben Berkhof- Plumhof,-Sprockhof lädt zum Klönnachmittag für die Generation 60 plus ein. Am Sonntag, 31. Oktober, um 15 Uhr kann im Schützenhaus Berkhof bei Kaffee und Kuchen wieder geschlemmt, geklönt und gelacht werden. Anmeldungen nimmt Nicole Meyer bis 25. Oktober unter Telefon (0 51 30) 3 97 61 an. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 2-G-Regel (geimpft oder genesen) und den zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Vorschriften statt. Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Anmeldungen. Die Teilnahme und der Verzehr sind wie immer kostenfrei.