Knirpskirche

Mellendorf. Am Sonnabend, 30. November, ist wieder Knirpskirche. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr in der St.-Georgs-Kirche in Mellendorf. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Geschwister und Freunde sind herzlich dazu eingeladen. Am Vorabend des Ersten Advent geht es um eine gute Nachricht für Maria. „Du wirst ein Kind bekommen!“, sagt ein Engel zu ihr. Zuerst ist Maria erschrocken, aber dann freut sie sich auf die Geburt des Kindes, das Jesus heißen soll. Am Ende darf jedes Kind einen eigenen Engel mit nach Hause nehmen.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen zu Kaffee, Saft und Keksen im Gemeindehaus.