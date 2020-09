Knirpskirche

Mellendorf. Die nächste Knirpskirche findet am Sonnabend, 12. September, um 16 Uhr auf der Wiese zwischen der St. Georgs-Kirche und dem Gemeindehaus in Mellendorf statt. Bitte eine Picknick-Decke mitbringen! Bei schlechtem Wetter geht es in die Kirche. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde sind herzlich dazu eingeladen.

Es geht um die Geschichte, wie Jesus fünftausend Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hat.