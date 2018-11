Knirpskirche

Mellendorf. Am Sonnabend, 1. Dezember, ist wieder „Knirpskirche“ in Mellendorf. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Großeltern und Geschwister sind dazu herzlich eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr in der St.-Georgs-Kirche in Mellendorf. Am Nachmittag vor dem Ersten Advent wollen sich alle Teilnehmer gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen. Es werden die vertrauten Weihnachtslieder gesungen und der Duft von Weihnachten geschnuppert. Zur Erinnerung an den Gottesdienst kann jedes Kind einen besonderen Duft mit nach Hause nehmen. Nach dem Gottesdienst sind alle eingeladen zu Kaffee, Saft, Mandarinen und Weihnachtsgebäck im Gemeindehaus.