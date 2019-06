Knirpskirche in Mellendorf

Mellendorf. Am Sonnabend, 15. Juni, ist wieder „Knirpskirche“. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr in der St.-Georgs-Kirche in Mellendorf. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Geschwister und Freunde sind herzlich dazu eingeladen. Die Kinder schreiben einen Brief an den lieben Gott und schicken ihn gleich ab. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen zu Kaffee, Saft und Keksen im Gemeindehaus.