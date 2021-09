Knirpskirche in Mellendorf

Mellendorf. Am Sonnabend, 25. September, um 16 Uhr, wird in Mellendorf die nächste „Knirpskirche“ gefeiert. Bei gutem Wetter findet sie draußen statt (bei schlechtem Wetter in der St.-Georgs-Kirche.) Bitte eine Picknickdecke und wenn mögliche eine kleine Erntegabe (aus dem eigenen Garten?) mitbringen. Gemeinsam wird ein Korb mit Äpfeln, Birnen, Maiskolben, Quitten, Brot, Weintrauben und vielem mehr gefüllt.Alle entdecken gemeinsam, was man in den Gärten und auf den Feldern ernten kann und sagen Gott „Danke“ für seine guten Gaben. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Geschwister und Freunde sind herzlich dazu eingeladen.