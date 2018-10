Knirpskirche in Mellendorf

Mellendorf. Am Sonnabend, 20. Oktober, um 16 Uhr gibt es in der St.-Georgs-Kirche Mellendorf die nächste Knirpskirche. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Geschwister und Freunde sind herzlich dazu eingeladen. Es ist Herbst. Die Blätter werden bunt und fallen von den Bäumen. Zusammen mit den Kindern wollen die Organisatoren entdecken wie schön der Herbst ist und Gott dafür danken, dass er alles so wunderbar geschaffen hat.