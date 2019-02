Knirpskirche mit Taufe

Mellendorf. Am Sonnabend, 16. März, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Mellendorf zur nächsten Knirpskirche ein. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Geschwister und Freunde treffen sich um 16 Uhr in der St.-Georgs-Kirche. „Sei mutig und stark!“ – so lautet das Motto des Gottesdienstes, in dem die kleine Sophie getauft wird.