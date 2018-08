Königsschießen beim SV Elze

Elze. Auf alle Elzer Kinder wartet das größte Traditionsfest in Elze. Einmal Kinderkönig von Elze zu sein, heißt Spaß, Geselligkeit und sportlichen Erfolg zu haben. Der Schützenverein besucht den neuen Kinderkönig 2018 im Rahmen des Festumzuges am 6. Oktober, um die Kinderkönigsscheibe zu überbringen. Die Kosten hierfür, sowie das Besorgen der Getränke für das Anbringen der Kinderkönigsscheibe, übernimmt der Schützenverein.

Damit es soweit sein kann, sind alle Elzer Kinder und Jugendlichen ab sechs Jahren eingeladen am Sonntag, 19. August, von 10 bis 12 Uhr im Schützenhaus in Elze auf die Kinderkönigsscheibe zu schießen. Es werden der Laser-, Kinder- und Jugendkönig ausgeschossen. Für Kinder und Jugendliche, die nicht Mitglied im Verein und unter 18 Jahren sind, wird eine Einverständniserklärung der Eltern benötigt. Das Schießen ist umsonst.

Die Siegerehrung findet gegen 17 Uhr am gleichen Tag im Schützenhaus statt.

Für die Erwachsenen geht es am Sonntag, 19. August, von 14 bis 17 Uhr mit dem Schießen um die Würde des Elzer Bürgerkönigs. Es darf ab dem 21. Lebensjahr geschossen werden. Außerdem erfolgt das Schießen um die Ortsratskette, die Ehrenscheibe des Ortsrates, den Kaiserpokal und den Willers-Pokal. Am Nachmittag steht ein großes Kuchenbüfett zur Verfügung.