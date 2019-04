Königsschießen

Hellendorf. Für alle Hellendorfer Bürger und Schützen findet am Freitag, 3., und Sonnabend, 4. Mai, das Königsschießen des Schützenvereins Hellendorf im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Schießzeiten: Erwachsene/Jugendliche ab zwölf Jahre am Freitag, 3. Mai, 19 bis 21 Uhr und am Sonnabend, 4. Mai, 15 bis 17 Uhr; Kinder schießen am Sonnabend, 4. Mai, 15 bis 17 Uhr.

Das Volks- und Schützenfest in Hellendorf findet am 18. August, im Dorfgemeinschaftshaus am Sandbergweg 22 statt.