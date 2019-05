Königsschießen

Abbensen. Am Sonntag, 19. Mai, wird in Abbensen um die Königswürde gerungen. Startzeit ist von 15 bis 18 Uhr im Schützenhaus. Ermittelt werden der Schützenkönig, Kinderkönig, der Bürgerkönig sowie der Gewinner der Glücksscheibe. Geschossen wird mit Luftgewehr sitzend aufgelegt, ab etwa 18 Uhr findet das Stechen für alle dafür Qualifizierten statt. Um die Bürgerkönigsscheibe können sich alle Einwohner aus Abbensen bewerben, die nicht Mitglied im Schützenverein sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Proklamation der Könige erfolgt beim Schützenfest am 15. Juni beim gemeinsamen Mittagessen. Der Schützenverein lädt alle Bürger aus Abbensen herzlich ein und hofft, dass sich möglichst viele am Wettbewerb um die Bürgerscheibe beteiligen.