Königsschießen

Hellendorf. Alle Hellendorfer Bürger und Schützensind zum Jubiläums-Königsschießen am Freitag, 20., und Sonnabend, 21. Mai, ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Geschossen wird für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren am Freitag, 20. Mai, von 19 bis 21 Uhr und am Sonnabend, 21. Mai, von 15 bis 17 Uhr, für Kinder am Sonnabend, 21. Mai, von 15 bis 17 Uhr. Das Volks- und Schützenfest Hellendorf mit der Feier des um zwei Jahre wegen der Pandemie verschobenen Jubiläums wird vom 19. bis 21. August begangen.